Жителям Подмосковья рассказали, как белки готовятся к морозам

В преддверии скорых морозов и минусовых температур в подмосковных лесах кипит деятельность: белки активно готовят запасы к холодному сезону. В отличие от многих других животных, эти зверьки не впадают в спячку, а потому их выживание напрямую зависит от тщательной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Главная задача — создание продовольственных «складов». Эти ловкие зверьки наполняют свои дупла орехами, желудями, семечками и не только. Значительную часть провизии они закапывают в землю, и часто потом не могут отыскать все тайники.

Помимо заготовки корма, белки уделяют внимание и своему жилью, тщательно утепляя дупла мхом, сухой травой и шерстью животных. Такими действиями они создают надежную защиту от зимних ветров и морозов. Важным элементом подготовки является и смена «гардероба»: легкий летний мех сменяется густым и высоким зимним, который служит эффективным элементом маскировки зверька.

Зимой жизнь белок не замирает. Они продолжают активно бегать в поисках своих запасов, протаптывая целые тропы от дерева к местам своих запасов, а после сытного завтрака с удовольствием устраиваются на сон в своих утепленных гнездах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.