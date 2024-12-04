Жителям Подмосковья назвали, чем можно накормить птиц зимой
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
В Подмосковье пришла зима, в этот суровый период зимующим птицам холодно и голодно, им нужна помощь человека. Как не причинить вред птицам и покормить именно тем, что им нужно, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Птиц надо кормить до начала весны. При исчезновении источника корма среди зимы пернатые попадают в сложную ситуацию, мигрировать и искать новые места, где их накормят, в это время им сложно.
Чем можно кормить:
- подсушенные крошки белого хлеба;
- сырые зерна пшеницы и ячменя, крупы;
- несоленые семечки (подсолнуха, тыквы и др.);
- кусочки свежих фруктов и ягод;
- кусочки сухофруктов;
- несоленое сало;
- сливочное масло;
- орехи;
- сушеные ягоды рябины и боярышника;
- сушеные дикие травы (конский щавель, репей).
Корм в кормушки следует подсыпать каждый день в одно и то же время, но не чаще, чтобы птицы не отвыкли от самостоятельного поиска еды. А кормушку лучше установить на высоте 1,5 м от земли, подальше от дорог.
Чем нельзя кормить птиц:
- соленым (орешками, чипсами, салом и др.);
- свежим хлебом, черным хлебом;
- жареным и копченым (кусочками пирога, семечками и др.);
- пшеном, рисом, гречкой;
Синицы и поползни: семечки, сало, масло, свежие фрукты, сухофрукты.
Свиристели, дрозды, чижи, снегири: свежие фрукты, сухофрукты, сушеные ягоды рябины или боярышника.
Утки-кряквы: семечки, сырые зерна пшеницы и ячменя, крупы, специальный комбикорм.
Дятлы, сойки: семечки, орехи, свежие фрукты, сухофрукты.
Воробьи, щеглы, зеленушки: семечки, подсушенные крошки белого хлеба, сырые зерна пшеницы и ячменя, крупы, сушеные дикие травы (конский щавель, репей).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.