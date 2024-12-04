Жителям Подмосковья назвали, чем можно накормить птиц зимой

В Подмосковье пришла зима, в этот суровый период зимующим птицам холодно и голодно, им нужна помощь человека. Как не причинить вред птицам и покормить именно тем, что им нужно, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Птиц надо кормить до начала весны. При исчезновении источника корма среди зимы пернатые попадают в сложную ситуацию, мигрировать и искать новые места, где их накормят, в это время им сложно.

Чем можно кормить:

подсушенные крошки белого хлеба;

сырые зерна пшеницы и ячменя, крупы;

несоленые семечки (подсолнуха, тыквы и др.);

кусочки свежих фруктов и ягод;

кусочки сухофруктов;

несоленое сало;

сливочное масло;

орехи;

сушеные ягоды рябины и боярышника;

сушеные дикие травы (конский щавель, репей).

Корм в кормушки следует подсыпать каждый день в одно и то же время, но не чаще, чтобы птицы не отвыкли от самостоятельного поиска еды. А кормушку лучше установить на высоте 1,5 м от земли, подальше от дорог.

Чем нельзя кормить птиц:

соленым (орешками, чипсами, салом и др.);

свежим хлебом, черным хлебом;

жареным и копченым (кусочками пирога, семечками и др.);

пшеном, рисом, гречкой;

Синицы и поползни: семечки, сало, масло, свежие фрукты, сухофрукты.

Свиристели, дрозды, чижи, снегири: свежие фрукты, сухофрукты, сушеные ягоды рябины или боярышника.

Утки-кряквы: семечки, сырые зерна пшеницы и ячменя, крупы, специальный комбикорм.

Дятлы, сойки: семечки, орехи, свежие фрукты, сухофрукты.

Воробьи, щеглы, зеленушки: семечки, подсушенные крошки белого хлеба, сырые зерна пшеницы и ячменя, крупы, сушеные дикие травы (конский щавель, репей).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.