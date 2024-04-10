Жителям Подмосковья напомнили порядок действий при случайном наборе номера «112»

Система-112 Московской области работает с 1 июня 2015 года. Жителям Подмосковья напомнили, что делать, если номер «112» был набран случайно, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Обратиться в службу спасения можно при угрозе жизни и здоровью, но некоторые жители звонят на номер «112», чтобы проверить как работают операторы или ради забавы — просят вызвать такси или заказать пиццу. В таких случаях стоит помнить, что за ложные вызовы экстренных служб предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Если звонок был совершен по ошибке, не стоит бросать трубку. Нужно сообщить об этом оператору. В ином случае оператор попытается перезвонить. Это занимает линию и отнимает время у людей, которым требуется помощь.

Система-112 Московской области предназначена для оказания помощи в экстренных ситуациях — пожарах, ДТП, утечке газа и многого другого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.