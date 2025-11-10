Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения при встрече с кабанами

Когда другие обитатели леса завершают осенние хлопоты, у кабанов наступает ответственный брачный период. Его начало приходится на ноябрь, а продолжительность составляет около 2 месяцев. Внимание жителей Подмосковья обращают на то, что во время гона эти обычно осторожные животные становятся раздражительными и могут демонстрировать агрессию при встрече с людьми, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Гон — важный биологический процесс для кабанов, связанный с поиском партнера. Для того, чтобы добиться внимания дам, нужно быть сильным и уметь постоять за самку и свою территорию. Именно поэтому данный период характеризуется увеличением активности самцов, которые издают характерные звуки для привлечения самок и нередко вступают в ожесточенные схватки с конкурентами. Повышенная возбудимость делает животных менее осторожными и более опасными для человека.

В поисках пропитания кабаны могут выходить к людям, чему способствует как смещение ареала обитания диких животных антропогенными факторами, так и опасная привычка некоторых граждан подкармливать диких животных.

Чтобы избежать опасных ситуаций при встрече с кабаном, Минэкологии Московской области рекомендует соблюдать следующие правила:

Сохраняйте спокойствие и дистанцию. Не приближайтесь к животному, находясь на максимально возможном расстоянии от него.

Не поворачивайтесь спиной и не убегайте. Побег может спровоцировать преследование. Покидайте место встречи быстро, но спокойно, пятясь назад и не упуская животное из виду.

Ни в коем случае не подкармливайте диких животных. Это приучает их к людям и приводит к нежелательным и опасным контактам.

«Мы призываем всех жителей и гостей Подмосковья с уважением относиться к дикой природе и ее законам. Наша безопасность — в наших руках. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагических последствий и позволит всем нам сосуществовать в гармонии», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.