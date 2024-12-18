Жителям Подмосковья напомнили, как подать заявку на вывоз ненужных вещей

Сервис «Вывоз ненужных вещей» вынесен на главную страницу приложения «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Цифровой сервис по вывозу ненужных вещей работает в Подмосковье с августа 2024 года. Теперь пользователи могут найти этот сервис прямо на главной странице приложения «Добродел». Ранее его приходилось искать через поисковую строку, что занимало больше времени и не всегда было удобно.

Чтобы подать заявку на вывоз ненужных вещей, достаточно открыть приложение «Добродел» и на главной странице кликнуть на название сервиса. Далее следует заполнить онлайн-форму, где нужно указать свои контактные данные, перечень предметов для вывоза, адрес, а также предпочтительные дату и время. После этого специалист свяжется с заявителем для окончательного согласования всех деталей.

Прием заявок через сервис «Вывоз ненужных вещей» осуществляется круглосуточно, при этом отсутствуют ограничения на количество утилизируемых предметов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.