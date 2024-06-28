Жителям Подмосковья напомнили, как можно помочь бойцам на СВО

Жители Подмосковья могут принести продукты и технику для бойцов СВО в спецпункты

Помочь бойцам, находящимся в зоне спецоперации, может любой желающий. В городских округах Московской области работают волонтерские пункты, занимающиеся сбором помощи, сообщается на сайте «Волонтеры Подмосковья».

В эти пункты можно принести продукты питания, вещи, технику, лекарства, различные медпрепараты. Оптовые партии помощи принимают на складе в Балашихе. Предварительно необходимо договориться о приеме веще по телефону: +7 (498) 602-09-02, доб.: 55719 или 40922 или 55760.

Из продуктов можно принести консервы, протеиновые батончики, шоколад, супы и каши быстрого приготовления, сухофрукты, сгущенное молоко и многое другое. Принимают принадлежности для бритья, зубные щетки и пасты, мыло, шампунь, гель для душа, дождевики, резиновые тапочки, флисовые шапки и т. д.

Из медпрепаратов ждут кровоостанавливающие жгуты, спиртовые салфетки, противоожоговые пластыри, шприцы 5 мл, бинты, уголь активированный, антибиотики, средства от насморка и другое.

Еще любой желающий может оказать материальную помощь. Это можно сделать с помощью формы на сайте. Можно также настроить отправку пожертвований на регулярной основе, для этого нужно нажать кнопку «Включить ежемесячные пожертвования».

В пятницу из Подмосковья на фронт отправилась фура со всем необходимым, в том числе с закупленными квадрокоптерами и квадроциклами. Помощь собрали в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.

«„Доброе дело“ придумали ребята из гимназии им. Примакова, <…> акция выросла до невероятных масштабов. Очень быстро к участию присоединились все школы Подмосковья, родители ребят и бизнес, а еще народные артисты, спортсмены, депутаты, военкоры», — сказал губернатор.