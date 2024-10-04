Жителям Московского региона рассказали, когда они смогут увидеть Северное сияние

Жители Московского региона смогут увидеть Северное сияние в ночь с субботы на воскресенье, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

2 и 3 октября на Солнце произошли мощные вспышки уровня X7.1 и X9.1 соответственно. В результате взрывов в сторону Земли была выброшена солнечная плазма. Ядро первого выброса пришло к нашей планете в пятницу около полудня. Это вызвало дополнительные магнитные бури.

Второе облако будет более крупным, так как его образовала рекордная солнечная вспышка. Синоптики прогнозируют, что оно достигнет Земли в субботу около 17:00. При этом все еще будут продолжаться геомагнитные возмущения от первого удара. Прогнозируется усиление магнитных бурь.

Продолжаться геомагнитные события будут около четырех суток. В этот период возможны сильные полярные сияния две или три ночи подряд. Москвичи и жители Подмосковья смогут увидеть их в ночь с 5 на 6 октября.

В ночь на 6 октября Северное сияние будет видно жителям северных районов Центральной России, Северо-Запада, Верхневолжья, Центральной Сибири, междуречья Волги и Дона и юга Западной Сибири. В ночь на 7 октября оно станет доступно взору жителей Черноземья, Среднего (Южного) Урала и Чукотки.

Тишковец отметил, что лучше всего Северное сияние наблюдать вдали от городских огней. Он добавил, что магнитные бури могут вызвать нарушения в работе космических аппаратов, приборов связи и электроники.

Ранее синоптик Михаил Леус раскрыл, когда ожидается сильная магнитная буря на Земле. Она начнется в пятницу в середине дня и будет идти трое суток.