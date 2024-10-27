Жителям Литвы посоветовали пить воду из туалетов «в кризис»
Минобороны Литвы порекомендовало пить воду из унитаза при конфликте
Минобороны Литвы порекомендовало жителям страны пить воду из унитаза при военном конфликте, пишет РИА Новости.
Ведомство распространило брошюры под названием «Если кризис или война: как действовать?».
В ней даны советы по действию в кризисных ситуациях, в частности, «литовцев просветили, в каком случае можно пить воду из унитаза», — говорится в материале Sputnik Литва, на который ссылается агентство.
Авторы пособия советуют не брезговать водой из бачка унитаза в случае необходимости и призывают жителей республики оставаться спокойными «в любой ситуации».
Ранее западные эксперты в ходе эксперимента выяснили, что России гипотетически понадобится 10 дней на «захват» Латвии.