Жителям Литвы посоветовали пить воду из туалетов «в кризис»

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Минобороны Литвы порекомендовало пить воду из унитаза при конфликте

Минобороны Литвы порекомендовало жителям страны пить воду из унитаза при военном конфликте, пишет РИА Новости .

Ведомство распространило брошюры под названием «Если кризис или война: как действовать?».

В ней даны советы по действию в кризисных ситуациях, в частности, «литовцев просветили, в каком случае можно пить воду из унитаза», — говорится в материале Sputnik Литва, на который ссылается агентство.

Авторы пособия советуют не брезговать водой из бачка унитаза в случае необходимости и призывают жителей республики оставаться спокойными «в любой ситуации».

Ранее западные эксперты в ходе эксперимента выяснили, что России гипотетически понадобится 10 дней на «захват» Латвии.