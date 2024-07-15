Жителям Ленинского округа рассказали о концепции продления набережной реки Купелинка

В Ленинском городском округе депутаты местного Совета депутатов продолжают сбор социально значимых инициатив и предложений жителей в ходе встреч с активом микрорайонов. Таких встречи прошла на днях в ЖК «Первый квартал» и Северном квартале микрорайона Купелинка. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Реконструкция, благоустройство и продление набережной реки Купелинка — вопрос, который волнует всех жителей данной территории. Инициативная группа активистов разработала концепцию, включающую создание здесь парковой зоны, ремонт амфитеатра, устройство точки доступа wi-fi, и местные жители поддержали ее. В случае утверждения концепции, работы будут выполнены за счет средств бюджета Ленинского округа», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, люди попросили обратить внимание на проблемы очистки реки и ликвидации борщевика на береговой линии.

Во встречах с жителями приняли участие Артур Григорян, Станислав Радченко, Валерий Скляр, Ольга Соболева и Ксения Демченко.

В список социально-значимых инициатив, предложенных активом «Первого квартала», вошло также улучшение транспортной доступности.

«Жители просят исправить нарушение графика по маршруту № 31, скорректировать расписании автобусных маршрутов, разместить расписание на остановках, где оно отсутствует, а также рассмотреть возможность расширения дороги „Калиновка — Сапроново — Ермолино“. Все инициативы взяли в работу. Что касается текущих вопросов — продолжаем отрабатывать их в оперативном режиме», — приводятся в сообщении слова председателя Совета депутатов Станислава Радченко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.