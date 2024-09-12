Жителям и гостям Лыткарина рассказали, как пройдет День города

В День города Лыткарино в парке ДК «Мир» подготовлено множество активностей для жителей и гостей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На левой стороне ротонды с 12:00 до 13:00 пройдет конкурс детского рисунка. В это же время на правой стороне пройдут увлекательные занятия, мастер-классы для детей и презентация направления робототехники с тестированием по программированию, где каждый сможет проверить свои знания.

С 14:00 до 18:00 будут показательные выступления фитнес-клубов и спортсменов города. В программе — художественная гимнастика, боевые искусства, воздушная акробатика и многое другое. Также пройдет открытый урок по брейкингу. На большой спортивной площадке парка гостей ждет насыщенная программа занятий физической культуры на свежем воздухе.

На летней эстраде с 14:30 выступят воспитанники Дома детского творчества. В 15:30 выступят «Детская музыкальная школа», творческие коллективы ДК «Мир» и ДК «Центр Молодежи». Также нас порадуют профессиональные артисты, включая Паскаля и кавер-группу HIT’S.

С 15:00 до 16:00 на дорожке парка вдоль здания пройдут мастер-классы от колледжа: можно попробовать витражную технику, резьбу по дереву и создать прически в стиле «Бохо».

На левой стороне парка будет работать IT Топ Академия с тестированием на тему IT-технологий и мастер-классом по 3D-моделированию.

В парке у летней эстрады разместится центр сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской, Белгородской областей и экспозиция «Юнармейские курсы НВП» Дома детского творчества. Также пройдут мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей.

Завершится праздник концертной программой.

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