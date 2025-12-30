Жители ЖК «Пехра» в Балашихе провели мастер-класс по изготовлению свечей

В жилом комплексе «Пехра» в Балашихе прошел бесплатный мастер-класс по созданию новогодних ароматических свечей для жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В ЖК «Пехра» жительница комплекса при поддержке ГК «Гранель» организовала бесплатный мастер-класс по изготовлению новогодних ароматических свечей. Участники мероприятия топили воск, выбирали ароматы и украшали свечи, проявляя фантазию и воображение. Каждый получил собственную свечу и праздничное настроение.

Подобные мероприятия способствуют не только интересному досугу, но и укреплению соседских отношений в новых жилых комплексах.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса в Балашихе, расположенный на территории 36 га в 8 км от МКАД. В комплексе построены 9 корпусов на 7 922 квартиры, открыты школа на 1 500 учеников, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня и школа искусств. Социальные объекты возведены за счет внебюджетных источников в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.