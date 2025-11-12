Жители Солнечногорска могут проводить собрания собственников в цифровом формате

Теперь граждане имеют возможность принимать активное участие в управлении своими многоквартирными домами, проводя собрания собственников в удобном цифровом формате на ГИС ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На платформе ГИС ЖКХ собственники могут не только оперативно проводить собрания для принятия ключевых решений, таких как выбор новой управляющей компании или согласование установки систем видеонаблюдения, проведения ремонтных работ и благоустройства дворовой территории, но и получать полный спектр информации и услуг. Среди них — проверка лицензии управляющей компании, передача показаний приборов учета, оплата жилищно-коммунальных услуг, а также доступ к данным о положенных субсидиях, льготах и имеющейся задолженности.

«Электронный формат собраний собственников способствует не только экономии времени, но и повышению вовлеченности каждого жителя в процессы, влияющие на комфорт и безопасность их проживания», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Для участия в электронных голосованиях необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при электронном голосовании собственников жилья в МКД процессы можно отслеживать более оперативно.

«Наша задача — познакомить, вооружить жителей новым, удобным механизмом голосования за управляющую компанию. Ряд муниципалитетов уже включились в эту работу, а ключевое в этой работе — это разъяснение того, как поступать в тех или иных случаях, ну и, конечно, общее собрание собственников», — уточнил Воробьев.