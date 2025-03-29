Жители России поделились в Сети кадрами солнечного затмения
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Жители некоторых регионов страны 29 марта могли наблюдать за солнечным затмением. Очевидцы природного явления поделились кадрами максимальной фазы затмения, которую было видно из их населенного пункта, сообщает «Подъем».
Наибольшую степень покрытия солнечного диска можно было наблюдать в 15:00 по московскому времени в Мурманске — около 30%, тогда как в Санкт-Петербурге этот показатель достигает 15%, а в столице всего 2%.
Специалисты предупреждают об опасности наблюдения за этим астрономическим явлением невооруженным глазом, поскольку это может привести к повреждению сетчатки. Следующая возможность увидеть подобное затмение в Северном полушарии представится только через пять лет.
Ранее сообщалось, что частичное солнечное затмение 29 марта началось в 11:52 по московскому времени. Конец этого явления пришелся на 15:44.
14 марта жители некоторых регионов страны могли наблюдать за полным лунным затмением. В Московском регионе его не было видно из-за расположения спутника Земли.