Полное лунное затмение произойдет 14 марта, но москвичи его не увидят

14 марта 2025 года с 9:26 до 10:31 произойдет полное лунное затмение. Луна пройдет через тень Земли, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Увидеть затмение можно будет с акватории Атлантического и Тихого океанов, В Южной и Северной Америке, на Аляске, в Антарктиде, Западной Европе, Западной Африке и на северо-востоке России.

В нашей стране небесное явление возможно будет наблюдать только с Чукотского полуострова. Во время затмения там наступит вечер, а Луна постепенно появится над горизонтом. Жители Магаданской области и Камчатского полуострова увидят только завершающие стадии затмения.

Москвичам не удастся наблюдать момент прохождения Луны через тень Земли. На широте российской столицы спутник планеты будет находиться под горизонтом.

В материале РИАМО рассказываем о том, что принесет представителям зодиакальной дюжины мартовское лунное затмение.