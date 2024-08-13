Жители Реутова могут принять участие в акции «Собери ребенка в школу»

15 августа на детской площадке в Центральном парке напротив сцены пройдет акция «Собери ребенка в школу», сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Здесь будет организована точка сбора канцелярии, учебников и других школьных принадлежностей для того, чтобы обеспечить качественный учебный процесс для детей.

Молодогвардейцы округа планируют сделать благотворительную акцию интереснее. На площадке для всех желающих организуют активности для детей, мастер — класс и аквагрим.

Необходимые для школьников предметы можно принести также по адресу: ул. Котовского, д. 6, офис 3 с 15 по 30 августа, в будние дни с 14:00 до 17:00

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.