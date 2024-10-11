Жители Подольска отправили эвакуационные телеги в зону СВО

Жители подмосковного Подольска отправили в зону СВО спецоборудование для эвакуации раненных, сообщили в пресс-службе горокруга.

80 эвакуационных телег «Анютка» подготовили к отправке на фронт жители Подольска.

Уже в эти выходные средства эвакуации и другую гуманитарную помощь доставят защитникам в зону СВО Луганского, Донецкого и Курского направлений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.