Жители Подольска отправили эвакуационные телеги в зону СВО
Из Подмосковья направили гумпомощь бойцам СВО
Фото - © Пресс-служба администрации
Жители подмосковного Подольска отправили в зону СВО спецоборудование для эвакуации раненных, сообщили в пресс-службе горокруга.
80 эвакуационных телег «Анютка» подготовили к отправке на фронт жители Подольска.
Уже в эти выходные средства эвакуации и другую гуманитарную помощь доставят защитникам в зону СВО Луганского, Донецкого и Курского направлений.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.