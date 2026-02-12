Жители Подмосковья зимой чаще вызывали скорую помощь через систему-112

В зимние месяцы в Подмосковье зафиксирован рост обращений в систему-112 по вопросам здоровья: за три месяца поступило более 1,6 млн вызовов, из которых свыше 360 тысяч — к скорой помощи, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Рост числа обращений специалисты связывают с сезонным увеличением простудных заболеваний, распространением гриппа и ОРВИ, а также обострением хронических болезней. Низкие температуры и резкие перепады погоды особенно негативно сказываются на самочувствии пожилых людей.

Кроме медицинских вызовов, зимой возрастает количество сообщений о дорожно-транспортных происшествиях из-за снегопадов и гололеда. Операторы системы-112 оперативно направляют к месту происшествия экстренные службы — скорую помощь, полицию и спасателей.

Также в этот период увеличивается число обращений от граждан, потерявшихся в лесу во время прогулок или поездок на снегоходах. Для их поиска используется функция геопозиционирования, что позволяет ускорить проведение спасательных работ.

Система-112 Московской области работает круглосуточно и обеспечивает координацию всех экстренных служб региона. Обратиться за помощью можно по номеру 112, отправив SMS, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» или мобильное приложение «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.