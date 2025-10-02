Жители Подмосковья вошли в число эколидеров

Всероссийское экодвижение «Экосистема» подвело итоги первого этапа рейтинга участников проекта «Эколидеры». В проекте участвуют активисты, которые помогают в проведении экологических акций, реализации инициатив в области сохранения окружающей среды. Жители Подмосковья активно участвуют в проекте, а заведующая отделением филиала «Лыткарино» университета «Дубна» Алла Селезнева заняла второе место в ТОП-20 рейтинга, сообщили в «Экосистеме». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Ценность проекта в том, что он выделяет настоящих лидеров, которые не просто организуют экоакции, а занимаются наставничеством, объединяют вокруг себя молодых активистов. Не будет преувеличением сказать, что именно такие лидеры формируют сегодня экологическую повестку. Поздравляю с успехом всех подмосковных участников проекта и в первую очередь, конечно, Аллу Селезневу», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В числе топ-20 «Эколидера» — педагоги, студенты, руководители общественных организаций и экоцентров, создатели образовательных и просветительских программ.

Проекты участников варьируются от школьного театра костюмов из текстиля «Вторая жизнь вещей» до масштабных федеральных инициатив, таких как «Водорослям крышка!» и профориентационные уроки, посвященные экологическим профессиям.

Подробнее о проекте «Эколидер» можно прочитать здесь: движениеэкосистема.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.