сегодня в 12:50

Жители Подмосковья в октябре смогут проверить свои знания о сельском хозяйстве

С 8 по 12 октября пройдет I Всероссийский аграрный диктант, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Диктант на тему сельского хозяйства организован в рамках проекта «Российское село» партией «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Участникам агродиктанта предстоит ответить на вопросы из различных отраслей сельского хозяйства: почва и мелиорация, растениеводство, животноводство, ветеринария, рыбное хозяйство, инфраструктура, производство продуктов питания, экспорт АПК, цифровизация, сельхозтехника, агротуризм, органическое земледелие, российское фермерство, продовольственная безопасность, знаменитости агросектора, образование в АПК и история сельского хозяйства.

Вопросы агродиктанта разделены на четыре категории: «Дети до 12 лет», «Подростки от 12 до 18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК». В каждой из категорий участникам необходимо ответить на 30 тестовых вопросов, на прохождение которых отведено 45 минут.

Формат проведения гибридный: онлайн на сайте агродиктант.рф по предварительной регистрации или офлайн — на базе школ, учреждений среднего профессионального образования, вузов, региональных филиалов Россельхозбанка и других аккредитованных площадок.

Проведение агродиктанта состоится при поддержке Минсельхоза России, Минобрнауки России, Государственной думы, Российской академии наук, Ассоциации «Народный фермер», Роскачества, Росрыболовства, Росагролизинга и других представителей аграрного сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.