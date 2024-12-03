Жители Подмосковья узнали об основах здорового образа жизни на лекции

Ведущая мероприятия рассказала об основах ЗОЖ и сбалансированном питании. Гости мероприятия узнали много полезного о здоровом образе жизни и о том, как поддерживать свое здоровье.

Вниманию гостей была представлена книжная выставка, рассказывающая о правильном питании, а также содержащая советы как жить радостно и долго, быть здоровым.

Участники мероприятия были единодушны во мнении, что здоровье — важнейшая ценность человека, его необходимо беречь и укреплять в любом возрасте. Бережное отношение к здоровью — залог долгой и счастливой жизни.

Рузский городской округ активно участвует в реализации муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала региона, а также на повышение качества предоставляемых услуг населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.