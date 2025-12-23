Жители Подмосковья смогут принять участие в новогоднем онлайн-хакатоне

Новогодний онлайн-хакатон по машинному обучению пройдет в Подмосковье с 4 по 18 января. Участники решат четыре тематических задания и получат сертификаты, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Подмосковья приглашаются к участию в онлайн-хакатоне по машинному обучению, который пройдет в период новогодних праздников. Участникам предстоит решить четыре задания, каждое из которых связано с новогодней тематикой.

Два первых задания будут доступны сразу после старта марафона, а новые задачи будут появляться каждые пять дней. Все задания останутся открытыми до конца соревнования, что позволит участникам набирать дополнительные баллы и улучшать свои позиции в общем зачете.

Лучшие авторы решений получат дипломы, а все участники — сертификаты. Регистрация на мероприятие уже открыта на официальном сайте. Хакатон стартует 4 января, финальный день пройдет 18 января.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.