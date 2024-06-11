Жители Подмосковья смогут поучаствовать в онлайн-фестивале по ИТ-профессиям

С 24 по 26 июня состоится бесплатный онлайн-фестиваль «8БИТ», ориентированный на тех, кому интересны искусственный интеллект, ИТ-продукты и цифровые профессии. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В течение трех дней создатели сервисов Яндекса и ИТ-эксперты будут рассказывать о генеративных технологиях и ИИ, объясняя, как использовать их в учебе и жизни.

Участники получат возможность углубить свои знания о нейросетях, процессе их создания и необходимых навыках для разработки собственных проектов с их использованием. В программе фестиваля будут дискуссии, мастер-классы, подкасты, лекции и интерактив: общение с экспертами, конкурсы и чат в мессенджере.

Основная аудитория онлайн-фестиваля — школьники 7–11-х классов и студенты первых курсов университетов и колледжей. Именно на них нацелена основная программа и большинство практических мастер-классов. Также участие могут принять взрослые, заинтересованные в технологиях и нейросетях.

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.