сегодня в 14:01

Жители Подмосковья смогут бесплатно проконсультироваться с адвокатами в июне

В июне текущего года в приемной правительства Московской области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов будут проводиться приемы граждан, сообщает пресс-служба администрации губернатора Подмосковья.

Всего планируется провести 8 консультаций.

Адвокаты будут консультировать граждан 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 июня с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».

На консультацию предварительно нужно записаться по телефону: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный).

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.