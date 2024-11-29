Жители Подмосковья «разморозили» со СберНПФ свыше 3 млрд рублей средств накопительной пенсии

Жители Московской области отправили 3,2 млрд рублей средств накопительной пенсии в личные программы долгосрочных сбережений (ПДС), по которым предусмотрены софинансирование и налоговые льготы. В этом людям помог СберНПФ. 62 тыс. жителей региона решили делать долгосрочные сбережения в фонде.

С 2024 года сберегателям из Подмосковья стала доступна «разморозка» средств накопительной пенсии: для этого их нужно перевести в программу долгосрочных сбережений. В регионе почти каждый пятый участник ПДС уже использовал такую опцию.

«Почти 13 тыс. жителей Московской области заявили к переводу в программу долгосрочных сбережений СберНПФ свои средства накопительной пенсии. Так сумма долгосрочных сбережений станет больше, а защита этих денег — надежнее. Когда человек переводит средства накопительной пенсии в ПДС, Агентство по страхованию вкладов страхует на этапе накоплений не только 100% переведенных средств накопительной пенсии, но и весь заработанный на них инвестиционный доход, который иногда может составлять десятки тысяч рублей», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Он добавил, что что такой перевод на страховую пенсию не повлияет: ее выплатят согласно стажу и заработанным баллам.

«В Подмосковье люди суммарно вложили в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ 4,7 млрд рублей. В эту сумму входят заявленные к переводу 3,2 млрд рублей средств накопительной пенсии, а также 1,5 млрд рублей, которые люди самостоятельно отправили в ПДС-копилки. На личные взносы государство уже в 2025 году добавит до 36 000 рублей. Кроме того, участники программы из Подмосковья смогут оформить налоговый вычет», — пояснил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

В топ-5 регионов по количеству открытых ПДС-копилок в СберНПФ вошли Москва и Московская область (175 тыс. договоров), Санкт-Петербург и Ленинградская область (52 тыс.), Краснодарский край (51 тыс.), Пермский край (45 тыс.) и Нижегородская область (43 тыс.).