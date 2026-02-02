Жители Подмосковья провели массовый субботник после рекордных снегопадов

Более 25 тысяч жителей Московской области, включая членов партии «Единая Россия», волонтеров и активистов, приняли участие в масштабном субботнике по расчистке снега на социально значимых объектах региона после аномальных снегопадов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В минувшую субботу в Московской области прошел массовый субботник, в котором приняли участие жители, волонтеры «Молодой Гвардии» и сторонники партии «Единая Россия». Участники акции очистили от снега около 500 социальных объектов, включая школы, больницы, детские сады, остановки, МФЦ и органы соцзащиты.

Аномальные снегопады, продолжавшиеся несколько дней, стали рекордными за всю историю метеонаблюдений в регионе. Коммунальные службы работали в круглосуточном режиме, однако для оперативной уборки снега были привлечены дополнительные силы — малый и средний бизнес, а также добровольцы.

В Ленинском округе к уборке присоединились более 4,5 тысяч человек. Секретарь местного отделения партии и глава округа Станислав Каторов отметил, что командная работа помогла справиться с последствиями стихии. В Балашихе в субботнике участвовали свыше 3 тысяч человек, среди которых были партийцы, сотрудники администрации и жители города. Житель Балашихи Алексей Мельников рассказал, что считает участие в акции своим гражданским долгом.

В Павловском Посаде и Электрогорске добровольцы и депутаты расчистили приоритетные общественные пространства и подходы к образовательным учреждениям. В Щелково субботник прошел на территории поликлиник и городских скверов, к уборке присоединился депутат Госдумы Александр Толмачев.

Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что жители области активно поддержали коммунальные службы и помогли расчистить важные социальные объекты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.