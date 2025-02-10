Жители Подмосковья приобрели 24 тыс тонн хлеба в январе

За прошлый месяц жителями Подмосковья было куплено более 24 тысяч тонн хлеба. Ежедневно приобреталось около 779 тысяч килограмм, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Высокий уровень спроса связан с несколькими факторами, один из них — универсальность продукта. Его можно употреблять как самостоятельное блюдо, использовать в качестве основы для сэндвичей, закусок (например, брускетты) или даже десертов.

В Подмосковье действует несколько предприятий по производству хлеба: ЗАО «Щелковохлеб» в городе Щелково, ЗАО «Дедовский хлеб» в городском округе Истра и ООО «Рузский Хлебозавод» в Рузе. В прошлом году регионом было выпущено 627,8 тысяч тонн, что на 7,5% больше, по сравнению с 2023. По итогам периода Московская область заняла 1 место по России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.