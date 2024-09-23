Жители Подмосковья получат коммунальные бонусы за каждый вход в личный кабинет

С 23 по 29 сентября включительно все клиенты МосОблЕИРЦ смогут воспользоваться особыми предложениями в рамках программы «Коммунальный бонус» . На протяжении недели у пользователей будет неограниченный доступ к купонам на подарки и скидки при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Эти бонусы позволят выгодно подготовиться к ЕГЭ, получить новую профессию, сделать покупки в супермаркете или отправиться в путешествие. В сентябре в программе представлено около 100 предложений, среди которых онлайн-гипермаркеты, образовательные услуги, одежда и обувь, красота и здоровье, бытовая техника и многое другое. Возможности участия не ограничены — каждый вход в систему приносит новые купоны, которые можно использовать при оформлении покупки.

Как воспользоваться бонусами?

В личном кабинете выберите раздел «Онлайн-помощник», затем перейдите в «Бонусы и акции» и откройте раздел «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета».

Выберите любое количество бонусов.

Примените бонусы при оформлении покупок.

В связи с профилактическими работами личный кабинет и выгрузка купонов могут быть временно недоступны с 23:00 до 06:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.



«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.



Марина Дзамыхова