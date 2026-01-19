Жители Подмосковья подали более 7 тысяч заявлений на охотничий билет в 2025 году

Более 7 тысяч заявлений на получение охотничьего билета поступило на портал госуслуг Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по выдаче охотничьих билетов доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Документы» — «Спецразрешения». Для подачи заявления необходимо заполнить онлайн-форму и прикрепить фотографию.

Получить охотничий билет могут дееспособные граждане старше 16 лет с постоянной или временной регистрацией в Подмосковье, не имеющие судимости. Заявители, впервые оформляющие билет, а также те, чей билет был аннулирован по решению суда, должны пройти тестирование на знание охотничьего минимума.

Через портал также можно подать заявление на аннулирование охотничьего билета. Документ не имеет срока действия, является федерального образца и действует по всей России. Решение по услуге направляется в личный кабинет заявителя. Для получения бумажного билета необходимо выбрать соответствующий тип документа и указать отделение МФЦ Московской области для его получения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.