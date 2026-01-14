Жители Подмосковья подали более 40 тысяч онлайн-заявок в Мособлгаз через портал госуслуг

С августа прошлого года жители Подмосковья подали свыше 40 тысяч заявок на услуги Мособлгаза через региональный портал Госуслуг, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Региональный портал Госуслуг Московской области стал одним из основных цифровых каналов для подачи заявок на услуги Мособлгаза. С момента запуска сервиса в августе прошлого года жители региона воспользовались им более 40 тысяч раз.

Наиболее востребованной услугой стала заявка на ремонт и замену газового оборудования без изменения места установки — поступило свыше 20 тысяч обращений. Через портал также можно заключить или переоформить договор на поставку газа, оформить заявку на техническое обслуживание оборудования, заказать поверку бытовых счетчиков, подать заявку на наладку приборов и оформить возобновление подачи газа после устранения нарушений.

Мособлгаз продолжает развивать цифровые сервисы. Помимо регионального портала Госуслуг, услуги компании доступны в личном кабинете клиента, на портале Единого оператора газификации, а также в клиентских офисах и МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.