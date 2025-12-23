Жители Подмосковья подали более 4 тысяч заявлений на соцуслуги через госуслуги

С начала 2025 года жители Московской области подали свыше 4 тысяч электронных заявлений на заключение договоров на оказание социальных услуг с использованием социального сертификата, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по заключению договора на оказание социальных услуг с использованием социального сертификата доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Поддержка» – «Другое». Подать заявление могут граждане, проживающие в Московской области и имеющие действующий социальный сертификат, выданный после признания нуждающимся в помощи.

Социальный сертификат позволяет оформить договор на предоставление социального обслуживания на дому или в полустационарной форме. Для получения услуги необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Проект договора поступает в личный кабинет заявителя для подписания.

В случае необходимости смены исполнителя услуг по социальному сертификату требуется сначала расторгнуть предыдущий договор, а затем подать новое заявление. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.