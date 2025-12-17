Жители Подмосковья подали более 35 тысяч заявок на услуги Мособлгаза через госуслуги

Жители Подмосковья с августа прошлого года подали свыше 35 тысяч заявок на услуги Мособлгаза через региональный портал госуслуг. Наибольшим спросом пользуется ремонт и замена газового оборудования, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С августа прошлого года жители Подмосковья могут подавать заявки на услуги Мособлгаза через региональный портал Госуслуг. На портале доступны девять различных услуг, включая ремонт и замену газового оборудования, заключение договоров на техническое обслуживание, переоформление договоров на поставку газа и поверку бытовых приборов учета.

Наиболее востребованной услугой стал ремонт и замена газового оборудования без изменения МГРЧ — подано 18 тысяч заявок. В октябре на портале появилась новая услуга — проверка задолженности за газ при покупке недвижимости, которой за два месяца воспользовались 400 человек.

Через портал также можно оформить заявку на наладку газовых приборов, возобновление подачи газа после устранения нарушений, а также получить другие сервисы. Помимо портала Госуслуг, услуги Мособлгаза доступны в личном кабинете клиента, на портале Единого оператора газификации, в клиентских офисах и МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.