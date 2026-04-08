Жители Подмосковья подали более 13 тыс онлайн-заявок на соцпомощь

С начала года жители Московской области направили свыше 13,4 тыс. электронных заявлений на получение экстренной социальной помощи. Услуга доступна на региональном портале и в приложении «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление можно в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях» на региональном портале или через мобильное приложение «Добродел». Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При расчете выплаты учитываются доходы за три календарных месяца, предшествующих одному месяцу до подачи заявки.

Экстренную социальную помощь могут получить жители Подмосковья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. К таким случаям относятся инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию из-за возраста или болезни. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, установленный в регионе.

В сервис также встроен инструмент предварительного расчета. Он позволяет оценить уровень дохода с учетом состава семьи, доходов ее членов и величины прожиточного минимума в Московской области. Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.