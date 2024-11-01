Жители Подмосковья оформили более 400 тыс социальных карт с начала года

С начала года услугой «Социальная карта жителя Московской области» на региональном портале воспользовались более 405 тыс. раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Оформить социальную карту могут льготные категории граждан, которые зарегистрированы в Подмосковье. Владельцы такой карты имеют право на бесплатный проезд на транспорте Московской области, города Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также могут получать скидку в ряде магазинов и приобретать по льготной цене лекарства.

Чтобы подать заявление, нужно авторизовать на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь».

При заполнении заявления на получение соцкарты для ребенка умный сервис автозаполнения самостоятельно проверит информацию и отобразит на экране список тех детей, на которых можно оформить социальную карту. Заявителю останется только выбрать конкретного ребенка и направить заявку на рассмотрение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.