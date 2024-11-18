Жители Подмосковья могут стать участниками бизнес-форума в Москве

С 29 ноября по 1 декабря в Москве пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье». Мероприятие будет проходить в два этапа: деловая программа и выставка-ярмарка с участием предпринимателей из Московской области. Организаторами мероприятия выступают министерство инвестиций, промышленности и науки и подмосковный центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба ведомства.

«Ставшие уже традиционными форумы «Мой бизнес. 100% Подмосковье» проводятся с целью поддержки и продвижения региональных брендов. Выставка-ярмарка представляет собой многофункциональную площадку, где предприниматели из реестра «100% Подмосковье» могут презентовать свою продукцию, демонстрировать ее посетителям и организовывать для них интерактивные мероприятия. Более 50 тысяч посетителей уже приняли участие в форумах, где для них провели более 100 мастер-классов. А на выставках-ярмарках более 300 предпринимателей из Подмосковья смогли продать свыше 10 тысяч товаров. Скоро наступят новогодние праздники, поэтому тематика предстоящего форума будет соответствующей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» для предпринимателей пройдет 29 ноября на территории общественного пространства Хлебозавод № 9 в Москве. В рамках деловой программы все желающие смогут посетить мастер-классы, послушать выступления опытных предпринимателей, а также получить консультацию специалистов центра «Мой бизнес».

Хлебозавод № 9 расположен по адресу: г. Москва, Новодмитровская улица, 1 (м. Дмитровская). Вход свободный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.

Выставка-ярмарка подмосковных брендов «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» будет работать с 30 ноября по 1 декабря на площадке торгового центра «Авиапарк» в Москве. Порядка 40 компаний Московской области продемонстрируют товары для дома и интерьера, экопродукты, украшения ручной работы и товары для здоровья. Посетителей ждут конкурсы и мастер-классы.

ТЦ «Авиапарк» расположен по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4. Вход свободный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.

Форум организован в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован Президентом РФ. Больше информации об образовательных мероприятиях для бизнеса Подмосковья можно найти в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.