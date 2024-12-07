Жители Подмосковья могут пройтись по продленной набережной в Павшинской пойме

Жители Красногорска теперь могут насладиться еще более длинной и красивой набережной в Павшинской пойме. Она была продлена, теперь по ней можно дойти от Собора святителя Николая до таунхаусов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая дорожка стала отличным местом для прогулок и пробежек. Она хорошо обустроена и подходит как для спокойных прогулок, так и для активного отдыха. Можно насладиться красивыми видами и свежим воздухом, а также заняться спортом.

Хотя работы по благоустройству набережной еще продолжаются, дорожка уже готова к использованию. Она хорошо вымощена и освещена, что делает прогулки безопасными в любое время суток.

По обращениям жителей набережная в Павшинской пойме постоянно развивается и улучшается. Власти города уделяют большое внимание ее благоустройству и созданию комфортных условий для отдыха жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.