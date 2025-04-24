Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском проекте «ТопБЛОГ»

Жителей Подмосковья приглашают в пятый юбилейный сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в проекте доступно всем без возрастных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Презентация пятого сезона одного из крупнейших образовательных медиапроектов в стране собрала на одной площадке участников прошлых сезонов — экспертов медиасферы, партнеров, представителей федеральных органов власти и институтов развития. Мероприятие прошло под кодовым названием «Контент на пятерку»: проекту исполняется пять лет — время роста, вдохновения и креативных открытий для сотен тысяч авторов. А еще пятерка — символ отличного результата: когда-то на уроках, а теперь — в мире контента, где качество всегда на первом месте.

«За пять лет 170 тысяч участников конкурса «ТопБЛОГ» прошли обучающие программы. И в этом проекте все, что связано с обучением, с конкурсными механиками, с личностным развитием и реализацией ваших талантов — это самое главное. Но в зале из 170 тысяч оказались именно вы. И это сродни какому-то искусству, волшебству. Это, конечно, ваша заслуга, но, главным образом, подтверждение того, что вы нашли ключ к сердцам вашей аудитории. Поскольку я по профессии журналист, начинал свою творческую карьеру на радио и на телевидении, мы друг другу желали все время перед стартом программы чистого эфира. Я вам хочу пожелать чистого контента», — отметил в своем приветствии начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Жители Московской области активно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с 2020 года: за четыре сезона к проекту присоединилось 3 235 человек, 147 из них вошли в число финалистов и победителей.

«Проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже пять лет формирует новое поколение авторов и лидеров мнений по всей России. Это сердце нашей блогосферы. Это возможности. Это люди. Это пространство, где соединяются голоса поколений, экспертиза и большие смыслы. Если вы мечтаете быть не просто автором, а сильным, креативным и стратегически мыслящим медиапрофи — проект создан именно для вас! Пятый сезон — это не просто обучение. Это — ваша точка старта к большим победам», — отметил победитель 4 сезона проекта «ТопБЛОГ» из Московской области Егор Ржанов.

В новом сезоне участников ждут масштабные блог-туры и события в регионах России, встречи с лидерами индустрии, спецпроекты и насыщенная конкурсная программа. Запустится второй сезон подкаст-шоу «Рекомендация», которые поможет молодым авторам понять, как устроен медиамир, чему учиться, на что обращать внимание и как формировать свой голос — осознанно, уверенно и с уважением к культуре, истории и ценностям своей страны.

«В новом сезоне авторы проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» станут участниками больших информационных туров в регионах России. Так, в самом начале они отправятся по регионам Черноземья, чтобы отведать лучшие локальные продукты, снять потрясающий контент по всем достопримечательностям и рассказать каждому, как можно активно проводить выходные на берегу реки Дон, отправляясь в путешествие с друзьями или всем семьей на автомобиле», — отметил эксперт проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководителя проектного офиса по туризму ЦФО Станислав Аристов.

В юбилейном сезоне проекта «ТопБЛОГ» авторы продолжат свой путь профессионального совершенствования, погружаясь в уникальные образовательные и конкурсные форматы. Эксперты поделятся ключевыми знаниями и рекомендациями, необходимыми для развития в динамичной медиаиндустрии. Участники смогут выбрать один из двух треков.

Трек «Министерство контента» — уникален для России, ведь впервые креативная индустрия встречается с актуальными задачами государства. Для участников будет предложено выбрать одно из пяти направлений, каждое из которых курирует федеральное ведомство: «Агротехнологии» (Минсельхоз России), «Туризм» (Минэкономразвития России), «Здоровье» (Минздрав России), «Образование и наука» (Минобрнауки России), «Культура и творчество» (Минкультуры России).

Участники — блогеры и специалисты, которым важно работать на стыке контента и актуальных государственных направлений — погрузятся в реальную тематику и задачи, которые формируют министерства и в командах разработают медиастратегии, важные для реализации социальной политики страны. Лучшие участники получат возможность пройти программу дополнительного профессионального образования в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Образовательный трек «Медиакампус» станет персональным медиа-университетским приключением, где участники прокачаются как авторы, стратеги, продюсеры, креаторы и медиаменеджеры. Шесть образовательных спринтов разработаны в партнерстве с экспертами одного из ведущих вузов России — Президентской академией. Лучшие участники трека смогут создать свои проектные инициативы, а также принять участие в конкурсе выпускных работ по трем уровням от новичков до профи и получить возможность стать победителем Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» 2025 года.

В 2025 году проект «ТопБЛОГ» будет развиваться при поддержке более 50 партнеров, среди которых — VK, TenChat, Skillbox, КАМАЗ, Роспатриотцентр, Putin teamRussia. Они приготовили для участников специальные партнерские кейсы, по итогу лучшие участники получат подарки от партнеров: экскурсии на режимные объекты, образовательные курсы, блог-туры, продвижение блогов, уникальный мерч.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на поиск, обучение и развитие талантливых и увлеченных авторов и создание социального контента, синхронизированного с повесткой современной России. Заявку можно подать на официальном сайте проекта.

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