Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийской премии «Экопозитив-2025»

Начался прием заявок на участие во Всероссийской премии «Экопозитив-2025». Мероприятие ежегодно организует экологическое Движение «ЭКА», участвовать в нем может любой человек без ограничения возраста, инициативная группа или организация, которые занимаются сохранением природы, экологическим просвещением, защитой экологических прав или реализацией практических решений по улучшению экологической ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Мы всегда готовы поддержать любую инициативу общественных организаций, объединений, отдельных экоактивистов, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Движение «ЭКА» — одно и самых массовых и креативных экологических сообществ, и я надеюсь, что жители Подмосковья, которых волнуют проблемы экологии, примут активное участие в конкурсе».

В 2025 году премия включает восемь номинаций: «Экологические общественные организации и объединения», «Медиа в экосфере», «Экологические инициативы: Экопросвещение», «Экологические инициативы: Зоозащита», «Благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем», «На защите экоправ», «Бизнес в экологической сфере» и «Экологически ответственный бизнес». В каждой номинации предусмотрено два победителя: одного определяют члены жюри, а второго выбирают участники народного голосования.

Прием заявок будет проходить до 1 октября. Торжественная церемония награждения пройдет в Москве, в конце 2025 года. Победители получат статуэтки из природного камня, дипломы и памятные подарки от партнеров премии.

Подробнее о мероприятии можно прочитать здесь: https://ecopositiv.ru/

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.