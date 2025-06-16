Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»

До 22 июня любой желающий может зажечь виртуальную свечу в память о героях Великой Отечественной войны на официальном сайте деньпамяти.рф . Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акция «Свеча памяти» приурочена ко Дню памяти и скорби и посвящена 27 миллионам погибших в 1941–1945 годах, а также всем, кто отдал жизнь за Родину.

Участники могут зажечь виртуальную свечу — она отобразится на общем счетчике акции. По последним данным, к инициативе уже присоединились более 50 тысяч человек со всей России.

Кроме того, на платформе доступны более 60 видеоинтервью с ветеранами — фронтовиками, блокадниками, тружениками тыла и узниками концлагерей. Эти уникальные материалы были собраны фондом «Память поколений» в разных регионах страны.

В ведомстве подчеркнули, что акция помогает сохранить историческую память и предоставляет доступ к архивным документам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.