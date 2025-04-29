Жители Подмосковья могут принять участие в ежегодном конкурсе «Знай наших»

Основная цель конкурса заключается в поддержке развития перспективных отечественных брендов, включая детские и спортивные, в различных регионах страны. Заявки на участие принимаются до 15 мая. Благодаря конкурсу у брендов появится шанс получить необходимую поддержку от ведущих игроков рынка.

Предприниматели могут подать заявки на участие в конкурсе до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф. В этом году конкурс проводится по пяти основным категориям и нескольким специальным. Церемония награждения победителей состоится летом 2025 года в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.