Жители Подмосковья могут пожениться в парке Вооруженных Сил РФ «Патриот»

Жители Подмосковья могут официально заключить свой брак в торжественной обстановке в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот». Каждая регистрация заключения брака проходит с музыкальным сопровождением, всю церемонию молодые и гости наслаждаются живой музыкой, выбирая инструмент по своему желанию, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Уже второй год зал торжеств на территории комплекса пользуется огромной популярностью у молодоженов.

Здесь можно провести и красивую свадебную церемонию, и посетить один из самых больших храмов России с невероятной красотой внутри. Также молодоженов ждет прекрасная смотровая площадка на колокольне, где можно провести фотосессию и ударить в колокол в честь рождения новой семьи. И, конечно же, наполниться духом патриотизма.

Парк находится в Московской области в Одинцовском городском округе.

Подать заявление на заключение брака можно через госуслуги, это легко и удобно. Или же приехать лично и подать заявление в Московском областном Дворце бракосочетания № 3 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Железнодорожная улица, 38А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.