Жители Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийской уборке природных территорий

Краудфандинговая платформа «Зов природы» движения ЭКА запускает Всероссийские дни единых действий по организации уборок с раздельным сбором отходов. Участникам необходимо организовать уборку любой лесной и прибрежной территории и сдать отчет о ней в личном кабинете платформы . За лучшие уборки участники получат призы, сообщает пресс-служба организаторов.

Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 18 лет. Важное условие — собрать отходы раздельно и отнести их в пункт приема или в специальные контейнеры, а несортируемый мусор выбросить в бак для смешанных отходов. Как выбрать место уборки, договориться о вывозе отходов и оформить отчет, участники могут узнать из инструкции.

Устроить уборку и прислать отчет о ней необходимо в срок до 18 июля 2024 года. После этого будут выбраны шесть организаторов-победителей, которые получат специальные призы.

Для участия необходимо: зарегистрироваться в качестве организатора акции на платформе; завести мероприятие в личном кабинете (раздел «Создать новое мероприятие»); зарегистрировать участников акции; провести уборку с раздельным сбором отходов; сдать отчет в личном кабинете с использованием хештегов #эковики, #акция_зовприроды.

Узнать подробности о конкурсе и зарегистрироваться можно на сайте.

Победителей определят по количеству проведенных уборок, зарегистрированных участников акции на платформе, а также по количеству собранного мусора и отходов, сданных на переработку. Будут учитываться уборки на любых природных территориях, кроме пришкольных участков, дворов и парков, где уже есть ответственные за соблюдение чистоты.

Уборки в регионах можно также поддержать на новой краудфандинговой платформе движения ЭКА «Зов природы».

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