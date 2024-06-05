Жители Подмосковья могут поучаствовать в выборах «Культурной столицы года»

На едином портале государственных услуг продолжается неофициальное «народное голосование» за города России, предварительно выразившие готовность принять участие в конкурсе на 2026 год.

Доступ в электронную систему подачи официальных заявок для участия в конкурсе на 2026 год будет открыт 1 июля 2024 года.

С целью разъяснения правил участия и технических особенностей подачи заявок, для представителей субъектов Российской Федерации, подтвердивших намерение подать заявку в текущем году, или выразивших заинтересованность принять участие в проекте в последующие годы, будет проведен очный (с возможностью подключения по ВКС) специальный установочный семинар 24 июня 2024 года в Москве по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 1, подъезд № 7, Зал № 1 («круглый зал») Дома союзов. Начало мероприятия в 10:00.

24 июня 2024 года в Государственной думе также состоится презентация Нижнего Новгорода как Культурной столицы 2024 года с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Мероприятие начнется в 13:00 в Малом зале по адресу: Москва, Охотный ряд, дом 1.

Помимо этого, осуществляется программа масштабных культурных, туристических, деловых и межведомственных событий в Нижнем Новгороде, ставшем победителем конкурса на 2024 год. Подробнее с программой Нижнего Новгорода можно ознакомиться по ссылке. Одновременно ведется подготовка города Грозного к реализации миссии Культурной столицы в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.