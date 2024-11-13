Жители Подмосковья могут поучаствовать в патриотическом проекте «Освободители Европы»

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» запускает проект «Освободители Европы», цель которого — рассказать широкой аудитории о воинах Красной Армии, в годы Великой Отечественной войны освобождавших Европу от нацизма. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Для увековечения памяти освободителей Европы будет проведен конкурс семейных историй, в котором участники смогут рассказать о своих предках, принимавших участие в освобождении Европы в годы Великой Отечественной войны; о героях, ценой своей жизни спасавших мирное население европейских стран, о наших солдатах — участниках движения Сопротивления в странах Южной и Западной Европы.

Победители конкурса смогут поучаствовать в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, а герои их историй будут изображены на картине известного художника. Также фотографии героев и их истории, присланные участниками конкурса, будут увековечены на интерактивном панно, созданном на основе картины. Панно будет размещено на сайте Движения для подготовки уроков и методических материалов педагогам школьного и внеклассного образования.

Стартом конкурса «Освободители Европы» послужит пресс-конференция, которая пройдет 13 ноября 2024 года в 11:00 (мск) в МИА «Россия сегодня».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.