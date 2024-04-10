Жители Подмосковья могут поучаствовать в национальном конкурсе «Строймастер»

Ассоциация «Национальное объединение строителей» при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проводит национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер», сообщает пресс-служба организаторов.

Ключевая задача конкурса — повысить престиж строительных профессий, показать молодым специалистам строительной отрасли варианты карьерных маршрутов после их успешного участия в конкурсе.

В 46 регионах России проходят этапы национального конкурса профмастерства «Строймастер», в состязаниях принимают участие каменщики, штукатуры, сварщики и монтажники каркасно-обшивных конструкций.

Специалисты проявляют свой профессионализм и соревнуются за звание победителя на всероссийском этапе (финал) конкурса. Организатором конкурса традиционно выступает национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) при поддержке Минстроя России.

История конкурса насчитывает 14 лет. За это время в конкурсе «Строймастер» приняли участие свыше 12 тыс. человек.

По традиции состязания между профессионалами пройдут по четырем номинациям: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и «Лучший сварщик».

Региональные этапы конкурсов пройдут до 31 мая 2024 года.

В период с 3 по 20 июня 2024 года будут определены победители региональных этапов в каждой из четырех номинаций. Победители региональных этапов встретятся в финале конкурса на площадке в Москве, где в преддверии Дня строителя с 5 по 9 августа 2024 года поборются за победу на федеральном уровне.

Полная информация о конкурсе «Строймастер» размещена на официальном сайте «НОСТРОЙ», а также в телеграм-канале конкурса.

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