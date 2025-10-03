Автор проекта «Экотрадиция» Ольга Лавлинская с гордостью объявляет о запуске первой в России студии мультипликации, полностью посвященной экологии, охране природы и эко-туризму. Новая студия «ИП Лавлинская О.В.» станет уникальной площадкой для создания вдохновляющих познавательных мультфильмов, в каждом из которых раскрывается красота природы, богатство национальных традиций и уникальность регионов нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба автора проекта.

«В нашем мультфильме мы впервые используем уникальный в мире словарь по логике в экологическом контексте! Кроме того, зрителей ждет захватывающая художественная выставка, посвященная национальным Экотрадициям, которая погрузит в атмосферу культурного многообразия. Главная героиня — Робот Сапфира — не просто экогид, а верный друг и надежный помощник для детей и взрослых. Она проведет зрителей по удивительным уголкам нашей страны, раскроет красоту и неповторимость каждого региона, научит бережному отношению к природе и познакомит с богатейшим культурным наследием нашей Родины», — с вдохновением делится автор проекта Ольга Лавлинская.

Приготовьтесь отправиться в захватывающее путешествие по самым живописным и загадочным уголкам России вместе с первым в стране экогидом

Новый многосерийный мультфильм откроет зрителям удивительный мир природы и национальных традиций, объединяя познавательный контент с яркими приключениями.

Официальный трейлер мультсериала по ссылке в Telegram-канале.

Официальный сайт проекта www.organicalliance.ru.

