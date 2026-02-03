Жители Подмосковья могут полностью подключить газ онлайн через личный кабинет Мособлгаза

Жители Московской области теперь могут контролировать все этапы подключения газа, подписывать документы и оплачивать услуги онлайн через Личный кабинет Мособлгаза, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Жители Подмосковья получили возможность полностью оформлять подключение к газу дистанционно. В личном кабинете Мособлгаза можно подать заявку, отслеживать статус работ, подписывать все необходимые документы с помощью Госключа и оплачивать услуги, не посещая офис компании.

Ранее для оформления подключения требовалось лично обращаться в офис, предоставлять документы, подписывать договоры и решать вопросы с куратором. Теперь все этапы газификации оцифрованы, а клиенты получают push-уведомления о ходе работ.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов отметил, что цифровой сервис практически исключил человеческий фактор, и теперь помощником заявителя стал Личный кабинет клиента.

Сервисом уже пользуются более 2 миллионов жителей региона. В Личном кабинете доступно 29 услуг компании. Приложение можно бесплатно скачать в AppStore и RuStore, а также воспользоваться веб-версией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.