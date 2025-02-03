Жители Подмосковья могут ознакомиться с видеороликами о цифровой безопасности

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило ряд обучающих видеороликов с рекомендациями, направленными на повышение цифровой грамотности и безопасного поведения в сети, сообщает пресс-служба ведомства.

С материалами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.