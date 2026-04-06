Жители Подмосковья могут онлайн проверить статус переселения

Жители Московской области теперь могут узнать статус переселения из аварийного жилья через региональный портал госуслуг. Ответ поступит в личный кабинет в течение шести рабочих дней после подачи заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья» доступна в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости» на региональном портале. Воспользоваться ею могут граждане РФ, проживающие в Подмосковье, если дом, где они живут или владеют помещением, официально признан аварийным.

«Жители Подмосковья могут получить информацию о статусе переселения гораздо удобнее и быстрее: вместо визита в администрацию достаточно заполнить онлайн-форму на региональном портале, и уже через шесть рабочих дней ответ появится в личном кабинете», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму, указав собственников жилья и проживающих совместно лиц, не зарегистрированных в помещении. Совершеннолетним гражданам в таком случае направят в личный кабинет форму согласия на обработку персональных данных — подтвердить ее нужно в течение трех дней.

Если право на жилье зарегистрировано до 31 января 1998 года, к заявлению требуется приложить правоустанавливающие документы: договор приватизации, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, решение суда и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.