Жители Подмосковья купили более 40 тыс тонн круп различных видов

Гречневая, перловая, овсяная и другие крупы являются важной составляющей сбалансированного питания. Их регулярное употребление способствует нормализации пищеварения, снижению уровня холестерина и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В подмосковных магазинах представлен широкий ассортимент данной группы товаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала года жители региона купили свыше 10,3 тысяч тонн риса, что равняется более чем 69 тоннам в день. Эта крупа легко усваивается, богата сложными углеводами. Ее разновидность в виде бурого риса особенно ценна за счет сохранения оболочки, содержащей витамины группы B, калий и магний. Второй по популярности стала гречка — лидер по содержанию железа среди круп. За этот же период в региональных торговых сетях и розничных магазинах было продано 8,6 тыс. тонн или 57,5 т в день.

Также с января по май этого года реализовано свыше 2 тысяч тонн овсянки и перловки и 20 тысяч тонн других круп, среди которых пшено, булгур, кускус, манная и кукурузная. В ведомстве отметили, что в общей сложности за 5 месяцев в Подмосковье было продано свыше 40 тысяч тонн круп различных видов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.