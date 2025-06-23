Жители Патриарших прудов жалуются на людей, кормящих лебедят хлебом ради фото

Жители Патриарших прудов жалуются на людей, кормящих маленьких лебедят хлебом ради фото. Москвичи намерены добиться установки табличек о запрете и введения штрафов за кормление птиц вокруг пруда, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По словам местных жителей, после информации в СМИ и соцсетях о рождении птенцов у водоема ежедневно собираются желающие посмотреть на лебедят и сделать фото. Чтобы рассмотреть пернатых вблизи, люди нередко подкармливают их хлебом, что может быть опасно для птенцов.

«Сейчас обсуждаем возможности для установления табличек о запрете или даже введения штрафов за кормление птиц. Их кормят по расписанию кормом, который не вредит их здоровью», — рассказывают жители.

Москвичи добавили, что очень волнуются за лебедят, так как люди кидают в воду не только хлеб, но и разные булки, выпечку и многое другое. Горожан мало волнует состояние птиц, хотя водоплавающим птицам мучное противопоказано.